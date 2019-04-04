DHA DIŞ - Rusya: ABD, müttefiklerine baskı için her şeyi kullanıyor

Siyamend Kaçmaz, Moskova (DHA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, ABD’nin kendi müttefiklerine baskı için her türlü imkanı kullanmaktan çekinmediğini söyledi.

Gruşko, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’nin Türkiye’nin NATO ile S-400 arasında seçim yapması gerektiğine yönelik açıklamasına, "ABD'nin müttefiklerine karşı her konuda baskı yapmak için her türlü imkânı kullanmaktan çekinmediği açıkça biliniyor" sözleri ile yanıt verdi.

Gruşko, ABD'nin kimden gaz alınacağı, kiminle dostluk kurulup kiminle kurulmayacağı, kime karşı yaptırım uygulanacağı, kime, nasıl oy verileceği, hangi ülkelerdeki rejimlerin demokratik, hangi ülkelerdekilerin demokratik olmadığı, hangilerinin değiştirilmesi konusunda baskı uyguladığını kaydetti.

Gruşko, NATO politikasının yıkılmaya başlayan batı dünyasını ayakta tutmak için 'Rusya’yı şeytan' gibi göstermek üzerine kurulduğunu belirterek, hem Rusya hem de NATO’nun krizin azaltılması ve tehlikeli askeri olayların önlenmesinin yollarının aranması gerektiği konusunda hem fikir olduklarının altını çizdi.

Diplomat, Rusya’nın nükleer silah kullanım sınırını azaltmadığını, bir başka deyişle nükleer aşamada her türlü kriz riskini artırmadığını belirterek, "Fakat ABD bunu yeni nükleer stratejilerde yeni silahların geliştirilmesi yoluyla yapıyor" dedi.

Gruşko, "ABD’nin yeni silah sınıfının oluşturulmasına yöneldiğini görüyoruz. Buna Avrupa’da yerleştirilen silahların modernizasyonunu da eklememiz gerek" dedi.

