HABER

DHA DIŞ - Rusya: ABD, müttefiklerine baskı için her şeyi kullanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 12:29 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, ABD’nin kendi müttefiklerine baskı için her türlü imkanı kullanmaktan çekinmediğini söyledi.

Siyamend Kaçmaz, Moskova (DHA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, ABD’nin kendi müttefiklerine baskı için her türlü imkanı kullanmaktan çekinmediğini söyledi.

Gruşko, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’nin Türkiye’nin NATO ile S-400 arasında seçim yapması gerektiğine yönelik açıklamasına, "ABD'nin müttefiklerine karşı her konuda baskı yapmak için her türlü imkânı kullanmaktan çekinmediği açıkça biliniyor" sözleri ile yanıt verdi.

Gruşko, ABD'nin kimden gaz alınacağı, kiminle dostluk kurulup kiminle kurulmayacağı, kime karşı yaptırım uygulanacağı, kime, nasıl oy verileceği, hangi ülkelerdeki rejimlerin demokratik, hangi ülkelerdekilerin demokratik olmadığı, hangilerinin değiştirilmesi konusunda baskı uyguladığını kaydetti.

Gruşko, NATO politikasının yıkılmaya başlayan batı dünyasını ayakta tutmak için 'Rusya’yı şeytan' gibi göstermek üzerine kurulduğunu belirterek, hem Rusya hem de NATO’nun krizin azaltılması ve tehlikeli askeri olayların önlenmesinin yollarının aranması gerektiği konusunda hem fikir olduklarının altını çizdi.

Diplomat, Rusya’nın nükleer silah kullanım sınırını azaltmadığını, bir başka deyişle nükleer aşamada her türlü kriz riskini artırmadığını belirterek, "Fakat ABD bunu yeni nükleer stratejilerde yeni silahların geliştirilmesi yoluyla yapıyor" dedi.
Gruşko, "ABD’nin yeni silah sınıfının oluşturulmasına yöneldiğini görüyoruz. Buna Avrupa’da yerleştirilen silahların modernizasyonunu da eklememiz gerek" dedi.

Facebook'ta yeni bir skandal daha!Facebook'ta yeni bir skandal daha!
TCG Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 asker için anma töreniTCG Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 asker için anma töreni
Başkanlığı devretti, evine gitmek için belediye otobüsüne bindiBaşkanlığı devretti, evine gitmek için belediye otobüsüne bindi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

Tarihi saat kulesi, 113 yıldır ayakta

Tarihi saat kulesi, 113 yıldır ayakta

Ölümün kıyısından son anda aldılar

Ölümün kıyısından son anda aldılar

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Gece 03.00’te ilk büyük adım atılacak!

Gece 03.00’te ilk büyük adım atılacak!

Irak'ta kayıp şehir bulundu! Tam 4 bin yaşında

Kayıp şehir bulundu! Tam 4 bin yaşında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.