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DHA DIŞ - Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batılı ülkeler Kerç’teki gerilimi azaltabilir 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 14:56 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, batlı ülkelerin Ukrayna'yı Kerç'teki siyasi gerilimi azaltma konusunda ikna edebileceğine işaret edildi.  25 Kasım’da, üç Ukrayna donanma gemisinin Rusya’nın karasularına girmesiyle başlayan 'Kerç gerilimi' devam ediyor.

Özge Düzgün, (DHA)- Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, batlı ülkelerin Ukrayna'yı Kerç'teki siyasi gerilimi azaltma konusunda ikna edebileceğine işaret edildi.

25 Kasım’da, üç Ukrayna donanma gemisinin Rusya’nın karasularına girmesiyle başlayan 'Kerç gerilimi' devam ediyor. Rusya Donaması sahil güvenliği tarafından FSB Sınır Servisi'ne ve Karadeniz Filosuna ait gemiler tarafından verilen durdurma taleplerini görmezden gelen Ukrayna gemileri, Rus donanması tarafından durdurulmuş ve Ukrayna vatandaşı 24 mürettebat gözaltına alınmıştı.

24 Ukrayna vatandaşı mürettebat, 25 Ocak 2019'a kadar gözaltında kalacak. 24 mürettebat Rus Ceza Kanunu'nun 322.3 maddesi uyarınca Rusya sınırını ihlal etmekle suçlanıyor. Mürettebat suçlu bulunursa, altı yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Ukrayna ise 24 mürettebatın kendilerine iade edilmelerini istiyor. Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Alexander Turchinov, Kiev'in yine Kerç Boğazı'na gemi göndermeyi planladığını açıkladı ve batlı ülkeleri bu konuda göreve çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakarova ise bu açıklamayı bir provakosyon olarak nitelendirdi ve batılı ülkelerin bölgedeki gerilimi azaltabileceğini ifade etti.

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