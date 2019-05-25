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DHA DIŞ - Rusya ile KKTC arasında 'görüşme' krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 12:59 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın, Rusya Federasyonu'nun Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Viliorovich Osadchiy ile görüşmesi krize neden oldu.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın, Rusya Federasyonu'nun Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Viliorovich Osadchiy ile görüşmesi krize neden oldu.

Görüşme krizi KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın, "Özersay, Rusya Büyükelçisi ile görüştü" haberini servis etmesiyle başladı. Bakanlık açıklamasında, "Özersay, Rus Büyükelçiyle özellikle son zamanlara Doğu Akdeniz bölgesinde meydana gelen askeri hareketlilik ve bu bağlamda Kıbrıs Rum tarafının silahlanma da dahil olmak üzere gerginlik arttırıcı faaliyetleri konusunda görüş alışverişinde bulundu" ifadelerine yer verildi.

RUMLAR TEPKİ GÖSTERDİ, ELÇİ GERİ ADIM ATTI

Haber üzerine Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, Rusya Büyükelçisi'ni uyardı. Rumların tepkisi üzerine Büyükelçi Stanislav Viliorovich Osadchiy resmi bir açıklama yaptı.

Rusya Büyükelçisi açıklamasında; “Sayın Özersay, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, Rusya Federasyonu yalnız Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıyor. Bir restoranda yer alan görüşmemiz gayri resmi bir görüşme idi; siyasi partilerin liderleri ile yapılan bir görüşme gibi. Bizim görüştüğümüz gün siz her hangi bir sözde resmi göreve sahip değildiniz. Bizim görüşmemiz için yaptığınız açıklamayı, beni kişisel olarak itibarsızlaştırma teşebbüsü olarak görüyorum” dedi.

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