DHA DIŞ - Rusya: Kaçırılan 6 denizcimizle iletişim kuruldu, yaşıyorlar

Rusya (DHA) - Korsanlar, 2 Ocak’ta Panama bayraklı MSC Mandy gemisinde çalışan 6 Rus denizciyi, Batı Afrika ülkesi Benin kıyılarında kaçırmıştı.

Rusya Denizciler Birliği başkanı Yury Sukhorukov, yaptığı açıklamada, 2 Ocak'ta Gine Körfezi'ndeki korsanlar tarafından kaçırılan Rus denizcilerin 'kabul edilebilir' şartlarda yaşadıklarını belirtti.

Sukhorukov, korsanların, ele geçirilen geminin sahibi olan şirketle iletişim kurduğunu söyledi ve ekledi: "Korsan grubunun temsilcileri, geminin sahibi olan şirketle iletişim kurdu. Müzakereler başlatıldı. Kaptanın, gemi sahibiyle konuşmasına izin verildi. Her şeyin aşağı yukarı doğru olduğunu, insanların kabul edilebilir koşullarda tutulduğunu doğruladı."

Korsanlar, 2 Ocak gecesi Benin karasularında Panama bayraklı MSC Mandy konteyner gemisine saldırıp, gemiyi ele geçirmişti. Yirmi dört kişi gemideydi ve korsanlar Rus olan 6 kişiyi rehin almıştı.

