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DHA DIŞ - Rusya Savunma Bakanlığı: ABD, INF'den çıkma kararını çok önceden aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 16:16 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Amerika’nın Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması’ndan (INF) çıkma kararını çok önceden aldığını ve buna yönelik hazırlıklarını yaptığını duyurdu.

Siyamend Kaçmaz, Moskova (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Amerika’nın Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması’ndan (INF) çıkma kararını çok önceden aldığını ve buna yönelik hazırlıklarını yaptığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklaması şu şekilde:

"Washington, Rusya’ya yönelttiği Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması’nın ihlal edildiğine yönelik bir kanıta dayanmayan suçlamalardan önce karar almakla kalmayıp, anlaşmanın yasakladığı orta ve kısa menzilli füzelerin üretim hazırlıklarına başladı. Rusya Savunma Bakanlığının verilerine göre, Haziran 2017’den itibaren ‘Raytheon’ askeri sanayi işletmesinde Arizona eyaletindeki Tucson şehrinde Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması’nın yasakladığı orta ve kısa menzilli füzelerin oluşturulması amacıyla üretim kapasitesinin genişletilmesi ve modernizasyonu programı başlatıldı. Bu fabrika Amerika’nın füze ve uzay alanındaki orta ve kısa menzilli seyir füzeleri dahil olmak üzere her türlü füze tipini üreten en büyük çok profilli işletmesidir. Sonuç olarak son iki yıl içerisinde fabrikanın alanı yüzde 44 oranında artarak 55 binden 79 bin metrekareye yükseldi, çalışan sayısı ise resmi açıklamalara göre 2000 kişi daha artacak. Üretim kapasitesinin genişletilmesi ile birlikte Amerika kongresi Kasım 2017’de Pentagon’a 58 milyon dolar değerinde ilk ödemesini yaparak, direkt olarak orta menzilli füze üretimine yöneltilmesi talimatını verdi. Böylelikle, düzenlenen çalışmaların karakteri ve süresi, Amerika yönetiminin bu anlaşmadan çıkma kararını Rusya’ya anlaşmayı ihlal ettiğine dair suçlamaları yöneltmeden birkaç sene önce alındığını gösteriyor."

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