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DHA DIŞ - Rusya, SSCB'nin Afganistan'dan çekilişinin 30'uncu yıldönümünde arşivini açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 16:50 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Afganistan Savaşı'nın ardından Sovyet askerlerinin bölgeden çekilişlerinin 30.

Rusya (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Afganistan Savaşı'nın ardından Sovyet askerlerinin bölgeden çekilişlerinin 30. yıldönümü dolayısıyla, görev yapan askerlere, tutanaklara ilişkin bazı belgelerin gizliliğini kaldırdı. Bakanlık, resmi internet sitesinden Afganistan'daki çalışmalarını; askerlerin öykülerini de paylaştı. Açılan arşivdeki belgelerde Sovyet askerlerinin önündeki hedeflerin, önemli evrakların, büyük silah ve mühimmat depolarının yanı sıra öne çıkan askerlere verilen ödüllerin de bulunduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı da, arşivdeki belge, araç ve malzemelerin bir bölümünü Kaluga şehrinde sergiledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İçişleri Bakanlığı'nın sergiledikleri

Belgelerden görüntü

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