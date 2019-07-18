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DHA DIŞ- Rusya, Tor-M2DT hava savunma füzesini test etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 11:26 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Tor-M2DT hava savunma füze sistemini test etti.

Rusya, (DHA)- Rusya Savunma Bakanlığı, Tor-M2DT hava savunma füze sistemini test etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, yayınladığı görüntü ile Tor-M2DT hava savunma füze sistemini test ettiğini duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamada, “Kuzey Filosundaki uçaksavar topçuları, Novaya Zemlya takımadalarında ‘Tor-M2DT’ uçaksavar füzesi sisteminden ateş açtı. İlk kez, Kuzey Kutbu'ndaki yüksek enlem bölgelerinde savaş eğitimi görevlerini yerine getirmek için yeni bir taktik uçaksavar füzesi sistemi kullanıldı” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, testin kötü hava koşullarında, farklı yüksekliklerde uçan hedefler üzerinde yapıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Tor-M2DT hava savunma sisteminin testinin görüntüleri

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