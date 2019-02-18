DHA DIŞ - Rusya, Türkiye’ye ilk Ka-32 helikopterini gönderdi

Siyamend KAÇMAZ, MOSKOVA-(DHA) - 'Vertoletı Rossii' Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Rusya’nın Türkiye’ye ilk çok amaçlı Ka-32 helikopterini gönderdiğini söyledi.
Boginskiy IDEX-2019 fuarında yaptığı açıklamada, "Mart ayı sonunda sevkiyatların genişletilmesine yönelik görüşmelere devam etmeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı. Boginskiy, Ankara’nın bu tür 5 helikopter daha satın alabileceğini belirterek, Türk tarafının yerli 'Ansat' helikopterlerinin alımı konusunda da ilgili olduğunu kaydetti.
Ka-32A11BC helikopteri özel arama kurtarma çalışmaları ve yangın söndürme çalışmaları amacıyla kullanılıyor. Ayrıca yük ve hasta taşımacılığı için de kullanılabilir.
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