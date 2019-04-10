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DHA DIŞ - Rusya: Ukrayna’nın Kerç Boğazı’ndaki ihlalleri çatışmaya yol açabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 21:49 | Son Güncelleme

Rusya, Ukrayna gemilerinin Kerç Boğazı’ndan geçişinin, ‘NATO’nun da dahil olacağı askeri çatışmaya yol açabileceği’ uyarısında bulundu.

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Rusya, Ukrayna gemilerinin Kerç Boğazı’ndan geçişinin, ‘NATO’nun da dahil olacağı askeri çatışmaya yol açabileceği’ uyarısında bulundu.

Rusya Federasyon Konseyi, NATO’nun kuruluşunun 70’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Ukrayna gemilerinin Kerç Boğazı’ndan geçiş prosedürlerini ihlal etme girişimleri, Rusya ile Ukrayna arasında, NATO’nun da dahil olacağı askeri çatışmaya yol açma riski taşıyor” denildi.

NATO’nun, 2008 yılındaki Rus-Gürcü savaşında Gürcistan’ı desteklediği, Ukrayna’nın 25 Kasım 2018’de ‘Rus karasularına yasa dışı şekilde girmesine’ de destek verdiği belirtilen açıklamada, “NATO, böylece bu iki ülkedeki iktidarları, yasa dışı hareket etmeleri ve yeni maceralara atılmaları konusunda cesaretlendiriyor” denildi.

Rusya Federasyon Konseyi açıklamasında ayrıca, Rusya ile NATO’nun ‘karşılıklı saygı çerçevesinde, tarafların yasal hakları göz önünde bulundurarak, diktalardan ve ültimatomlardan kaçınarak yapıcı ilişkiler kurması gerektiği’ ifade edildi.

Azak Denizi’nde geçen kasım ayında Rus ve Ukrayna savaş gemileri karşı karşıya gelmişti. Rusya, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Ukrayna gemilerine müdahalede bulunmuş ve Ukraynalı askerleri gözaltına almıştı.

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