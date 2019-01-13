DHA DIŞ - Rusya, Ukrayna’nın Türk insansız araçlarını almasını yorumladı

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA- (DHA)-Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, Kiev’in Türk insansız araçlarını satın alması haberlerine değinerek, silahların sevkiyatının Ukrayna’daki krizi kötüleştirmemesi gerektiğini bildirdi.

Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Petr Poroşenko, Türkiye ile insansız hava araçlarının sevkiyatına ilişkin anlaşmanın imzalandığını açıkladı.

Zaharova “Kommersant” gazetesine verdiği röportajda, “İkili askeri teknik işbirliği egemen ülkelerin ayrıcalıklarıdır. Sorun şu ki, Ukrayna iç silahlı kriz yaşıyor, başka bir deyişle iç savaş var. Bu iç krizin uluslararası yansıması da var, çünkü çoğu ülke ve uluslararası kuruluş, barış sürecinde aracılık yapıyor ve bu ülkeler sorunun sadece barışsal yollarla çözülmesini istiyorlar. Bu yüzden, Kiev rejimine silah sevkiyatı Ukrayna krizinin kötüleşmesine neden olmamalı” ifadelerini kullandı.

