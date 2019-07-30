DHA DIŞ- Rusya’da 2 çocuk oyuncak silahla soygun yapmaya çalıştı

Rusya, (DHA)- Rusya’da 2 çocuk, oyuncak silahla oyuncak dükkanına girerek soymaya çalıştı. İşletme sahibi silahın oyuncak olduğunu fark edince, dükkanın kapısını içeriden kilitledi, ancak çocuklardan birisi kaçtı.

Olay, Rusya’nın Yekaterinburg şehrindeki bir oyuncak dükkanında meydana geldi. Yaşları 7 ve 8 olan 2 çocuk, oyuncakçı dükkanını soymaya çalıştı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, çocuklardan birinin elinde tuttuğu silahı işletme sahibine doğrulttuğu, ardından kapıya yönelerek kaçmaya başladığı görüldü. İşletme sahibi ise kaçan çocuğun peşinden koştu. Ardından geri dönerek, dükkanın içerisinde kalan diğer çocuğun kaçmasını da önlemek için dükkan kapısını içeriden kilitledi.

Yerel medya, polisin, çocukların ebeveynleri ile görüştüğünü ve inceleme başlattığını duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Çocukların dükkana girme anı

-Çocuğun oyuncak silahı doğrultması

-Silah doğrultan çocuğun dükkandan kaçması

-İşletme sahibinin peşinden koşması

-İşletme sahibinin geri dönerek kapıyı içeriden kilitlemesi

