HABER

DHA DIŞ- Rusya’da 2018’de 20 bin hasta HIV poitif nedeniyle hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 12:47 | Son Güncelleme

Rusya’da geçen yıl 20 bin hasta HIV pozitif sebebiyle hayatını kaybetti.

Rusya, (DHA)- Rusya’da geçen yıl 20 bin hasta HIV pozitif sebebiyle hayatını kaybetti. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 2,2 yükseldi.

Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, 2018 yılında 20 bin 597 kişi HIV (İnsan Immun Yetmezlik Virusu) yüzünden hayatını kaybederken; virüsün, 100 bin kişiden 14’ünde görüldüğü belirlendi. 2017’de virüs yüzünden ölenlerin sayısı 20 bin 45 olarak belirlenirken, 2018’deki artış oranı yüzde 2,2 oldu.

Rapora göre, Rus vatandaşları arasında enfeksiyon ve paraziter hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin sebebi olarak en çok HIV enfeksiyonu gösterildi. HIV enfeksiyonuna bağlı ölümlerin oranı, 2005 yılında yüzde 3,9, 2017 yılında yüzde 57,2, 2018’de ise yüzde 59,5’e yükseldi.

HIV ÇOĞUNLUKLA 18 İLA 44 YAŞ ARASI KİŞİLERDE GÖRÜLÜYOR

2018’de, HIV enfeksiyonu yüzünden ölenlerin yüzde 76,7’si 25 ila 55 yaş aralığında, yüzde 16’sı 45 ila 55 yaş aralığındaydı. Ölenlerin sadece yüzde 1’i, 65 yaşından büyük kişilerdi.

Rapora göre, HIV enfeksiyonu, çalışma çağındaki genç insanlar (18-44 yaş arası) arasında ölümle sonuçlanan birinci sıradaki hastalık. Yüzde 16 olarak ilk sırada bulunan HIV enfeksiyonunu, yüzde 15’le sindirim sistemi hastalıkları, yüzde 8’le kalp rahatsızlıkları, yüzde 5’le solunum sistemi hastalıkları takip ediyor.

Motor sporcularının vazgeçilmezi: Kazdağları Motor sporcularının vazgeçilmezi: Kazdağları
Mudanya Belediyesi 21 yapıyı mülkiyetine geri aldıMudanya Belediyesi 21 yapıyı mülkiyetine geri aldı
21 ülkeden öğrenciler, Hattuşa Örenyeri'nde buluştu21 ülkeden öğrenciler, Hattuşa Örenyeri'nde buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkeme'de kendini böyle savundu: Bana cinsel organını gösterince kaçtım

'Bana cinsel organını gösterince kaçtım'

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

İstanbul'da yolcular otobüs şoförünü darp etti

Yer: İstanbul! Yolcular otobüs şoförünü darp etti

Doğa tutkusu Teksas'tan Zeytinliova'ya getirdi

20 yıllık işini bıraktı, Teksas'a gitti! Geri döndüğündeyse...

Son dakika! Düzce'deki afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

Afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

Haydarpaşa'da kilise kalıntıları ortaya çıktı

Kazdıkça tarih fışkırıyor! Haydarpaşa'da bu sefer ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.