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DHA DIŞ- Rusya’da apartmanda yangın: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 09:48 | Son Güncelleme

Rusya’da bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

Rusya, (DHA)- Rusya’da bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

Yangın, Saratov şehrindeki Volskaya Caddesi’ndeki bir apartmanda çıktı. Yangında, 2 kişi hayatını kaybederken; 1 kişi yaralandı. Rusya Acil Durum Bakanlığı, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatırken; yangına müdahalede 77 itfaiye personelinin, 23 itfaiye aracının kullanıldığı bildirildi.

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-Yükselen alevler
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

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