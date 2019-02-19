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DHA DIŞ - Rusya'da askerlere 'sosyal medya' yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 16:14 | Son Güncelleme

Rus medyası, Rusya parlamentosu alt kanadı Duma'nın, askerlerin görevleri sırasında internet bağlantılı cihaz taşımasını ve sosyal medyada paylaşım yapmasını yasaklayan yasa tasarını kabul ettiğini duyurdu.

Rusya (DHA) - Rus medyası, Rusya parlamentosu alt kanadı Duma'nın, askerlerin görevleri sırasında internet bağlantılı cihaz taşımasını ve sosyal medyada paylaşım yapmasını yasaklayan yasa tasarını kabul ettiğini duyurdu.

Ordu personelinin yabancı istihbarat servisleri tarafından takip edilebilme ihtimalleri nedeni ile riski ortadan kaldırmak için alındığı belirtilen yasak, profesyonel askerleri ve geçici süreli görevdeki askerleri kapsıyor.

Karar kapsamında askerler, bulundukları yer ve görevlerine dair görsel ya da metin paylaşımı yapamayacak.

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