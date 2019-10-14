HABER

DHA DIŞ- Rusya’da belediye başkanı trafik kazasında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:39 | Son Güncelleme

Rusya’nın Abakan kentinin Belediye Başkanı Nikolai Bulakin, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Rusya, (DHA)- Rusya’nın Abakan kentinin Belediye Başkanı Nikolai Bulakin, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Rusya’nın Abakan kentinin Belediye Başkanı Nikolai Bulakin (67), geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Polisten yapılan açıklamada, Bulakin’in şoförünün, cipin kontrolünü kaybettiği, daha sonra şarampole yuvarlandığı ve yol kenarında bulunan ağaçlara çarptığı belirtildi. Kazaya ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü
------------------------------
-Kaza yerinden görüntüler
-Kaza yapan cipin görüntüleri

PARTNER Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin! Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin!
Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlarHarekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar
Ağır silahlı Suriye Milli Ordusu birlikleri takviye için Tel Abyad’a geçtiAğır silahlı Suriye Milli Ordusu birlikleri takviye için Tel Abyad’a geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Bakan Akar: YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik

İddia doğru çıktı! Bakan Akar açıkladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırına takviye güç gönderildi

Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e gidiyor!

MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı

Kritik toplantı! Hakan Fidan da katıldı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.