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DHA DIŞ - Rusya'da çığ düştü: 7 turist hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 09:41 | Son Güncelleme

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Altay dağlarına çığ düşmesi sonucu 7 turistin hayatını kaybettiğini; 2 turistin de sağ kurtarıldığını duyurdu.

Rusya (DHA) - Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Altay dağlarına çığ düşmesi sonucu 7 turistin hayatını kaybettiğini; 2 turistin de sağ kurtarıldığını duyurdu.

Yerel Medya olayın Rusya sınırlarında Altay Cumhuriyeti'nin güney kesiminde meydana geldiğini; bölgeye Novosibirsk şehrinden gelen 9 turistin, Altay dağlarındaki gezileri sırasında çığ felaketinin yaşandığını duyurdu.

Turistlerin yapacakları ziyaret ve rotalarının daha önce yetkililere bildirilmiş olduğu; bölgede yapılan çalışma sonrası 7 turistin cesetlerinin bulunduğu belirtildi.

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