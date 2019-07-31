HABER

DHA DIŞ- Rusya’da eylem hazırlığında olan DEAŞ’ militanları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 17:26 | Son Güncelleme

Rusya’nın özerk bölgesi Tataristan’da, eylem hazırlığı içinde olan 2 DEAŞ üyesi yakalandı.

Rusya, (DHA)- Rusya’nın özerk bölgesi Tataristan’da, eylem hazırlığı içinde olan 2 DEAŞ üyesi yakalandı. O anlar polisin güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yayınladığı videoda, Tataristan’da terör eylemi hazırlığı içinde olan DEAŞ bağlantılı, 2 Rus vatandaşının gözaltına alındığı görüntüleri paylaştı.

Federal Güvenlik Servisi, DEAŞ üyeleriyle birlikte teröristlere ait patlayıcı ve patlayıcı bileşenlerinin ele geçirildiğini bildirdi. FSB aynı zamanda, bu iki kişinin bölgede terör propagandası yaptığını ve halkın terör örgütüne katılmasını amaçladığını duyurdu.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Polisin teröristleri gözaltına alma görüntüleri

Motor sporcularının vazgeçilmezi: Kazdağları Motor sporcularının vazgeçilmezi: Kazdağları
Hayatını hiçe saydıHayatını hiçe saydı
Kolombiya’da “Türkiye’nin Yeni Küresel Siyasete Etkisi” başlıklı konferans serisi düzenlendiKolombiya’da “Türkiye’nin Yeni Küresel Siyasete Etkisi” başlıklı konferans serisi düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında korkunç olay! Henüz 11 yaşındaydı: Boğazından bıçakladı

Sokak ortasında korkunç olay! Henüz 11 yaşındaydı: Boğazından bıçakladı

Sungulu Barajı'nın ÇED raporuna Danıştay'dan ret

Köyler sular altında kalacaktı! Danıştay kararını verdi

HDP'li belediyede taciz iddiasında yeni gelişme!

HDP'li belediyede taciz iddiasında yeni gelişme!

Edirne'de hayvanların su kaplarını molozla doldurdular

Molozla doldurdular

FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası

FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası

TEM'de kaza! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de kaza! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.