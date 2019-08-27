DHA DIŞ- Rusya’da geniş alandaki çalı yangını paniğe neden oldu

Rusya, (DHA)- Rusya’da yerel bölgede çıkan çalı yangını, rüzgârla beraber hızla yayıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler panik yarattı.
Rusya’nın Rostov-na-Donu şehrinin kırsal kesimindeki bölgede çalı yangını çıktı.
Yetkililer, yangının insan hayatını ve yerleşim bölgelerini tehlikeye sokmadığını bildirirken; 85 itfaiye personeli ve 23 itfaiye aracı yangına müdahale için bölgeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü
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-Yangına dair görüntüler
-Alevler
-Detaylar
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