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DHA DIŞ- Rusya’da geniş alandaki çalı yangını paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 22:51 | Son Güncelleme

Rusya’da yerel bölgede çıkan çalı yangını, rüzgârla beraber hızla yayıldı.

Rusya, (DHA)- Rusya’da yerel bölgede çıkan çalı yangını, rüzgârla beraber hızla yayıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler panik yarattı.

Rusya’nın Rostov-na-Donu şehrinin kırsal kesimindeki bölgede çalı yangını çıktı.

Yetkililer, yangının insan hayatını ve yerleşim bölgelerini tehlikeye sokmadığını bildirirken; 85 itfaiye personeli ve 23 itfaiye aracı yangına müdahale için bölgeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü
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-Yangına dair görüntüler
-Alevler
-Detaylar

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