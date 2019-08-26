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DHA DIŞ- Rusya’da kadın manastırında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 20:37 | Son Güncelleme

Rusya’da kadın manastırında yangın çıktı.

Rusya, (DHA)- Rusya’da kadın manastırında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni belirlenemezken; manastırın tamamının tahliye edildiği belirtildi.

Başkent Moskova’da bulunan Theotokos-Christmas isimli kadın manastırında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğü; yangının çıkış nedeninin ise henüz bilinmediği açıklandı. Ayrıca, yangında ölü ya da yaralı olmadığı; manastırdaki herkesin tahliye edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Yangından görüntü
-Dumanlar

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