DHA DIŞ- Rusya’da kadın manastırında yangın

Rusya, (DHA)- Rusya’da kadın manastırında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni belirlenemezken; manastırın tamamının tahliye edildiği belirtildi.

Başkent Moskova’da bulunan Theotokos-Christmas isimli kadın manastırında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğü; yangının çıkış nedeninin ise henüz bilinmediği açıklandı. Ayrıca, yangında ölü ya da yaralı olmadığı; manastırdaki herkesin tahliye edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Yangından görüntü

-Dumanlar

