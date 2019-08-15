DHA DIŞ- Rusya’da martı sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı… 10 yolcu yaralandı

Rusya, (DHA)- Rusya’da Moskova Zhukovsky Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra martı sürüsüne çarparak acil iniş yapmak zorunda kaldı. İlk belirlemelere göre 10 yolcu yaralandı. Yolcuların tahliye anı, bir yolcu kamerasına yansıdı.

Ural Havayollarına ait Airbus A321 uçağı Zhukovsky Uluslararası Havalimanı’ndan kalktıktan hemen sonra bir martı sürüsüne çarptı. Sürüdeki bazı martıların uçağın motorlarına girmesiyle uçak havalimanının yakınlarındaki araziye hemen acil iniş yaptı. 226 yolcunun bulunduğu uçakta 10 yolcu yaralanırken, 4’ü acilen hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uçağın acil iniş yaptığı yerdeki görüntüsü

-Yolcuların uçaktan tahliye görüntüleri

