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DHA DIŞ- Rusya’da martı sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı (UÇAĞIN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLERLE)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 10:33 | Son Güncelleme

Rusya’da Moskova Zhukovsky Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra martı sürüsüne çarparak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Rusya, (DHA)- Rusya’da Moskova Zhukovsky Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra martı sürüsüne çarparak acil iniş yapmak zorunda kaldı. İlk belirlemelere göre 10 yolcu yaralandı. Yolcuların tahliye anı, bir yolcu kamerasına yansıdı.

Ural Havayollarına ait Airbus A321 uçağı Zhukovsky Uluslararası Havalimanı’ndan kalktıktan hemen sonra bir martı sürüsüne çarptı. Sürüdeki bazı martıların uçağın motorlarına girmesiyle uçak havalimanının yakınlarındaki araziye hemen acil iniş yaptı. 226 yolcunun bulunduğu uçakta 10 yolcu yaralanırken, 4’ü acilen hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -

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-Uçağın iniş anı

-Uçağın martı sürüsüne çarpma anı

-Yolcuların görüntüleri

-Uçağın acil iniş yaptığı yerdeki görüntüsü

-Yolcuların uçaktan tahliye görüntüleri

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