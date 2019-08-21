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DHA DIŞ- Rusya’da selde mahsur kalan kediler böyle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 09:25 | Son Güncelleme

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ekipleri, selde mahsur kalan 6 kediyi kurtardı.

Vahdet Ayaz, (DHA)- Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ekipleri, selde mahsur kalan 6 kediyi kurtardı.

Rusya’nın Habarovsk şehrinde aşırı yağışlar sonucu oluşan sel, insanlar kadar hayvanları da etkiledi. Selde sular altında kalan bir evde 3 kedi olduğunu rapor alan EMERCOM ekipleri, kedileri kurtarmak için harekete geçti. Ancak, sular altındaki evdeki 3 kediyi kurtarmaya giden ekipler, evin yakınında bulunan bir ağaca tırmanmış, miyavlayan 1 kedi ve 2 yavru kedi daha buldu. Kedilerin kurtarılma anları saniye saniye ekiplerin kameralarınca kaydedildi.

EMERCOM’dan yapılan açıklamada, kedilerden birinin, kurtarma ekipleri tarafından sahiplenildiği duyuruldu.

Görüntü Dökümü
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-Kurtarma ekiplerinin botlarla bölgeye gidişi
-Kedileri kurtarmak için suya giren kurtarma ekipleri
-Kedilerin kurtarılma anı
-Kedilerin bota geri götürülmesi
-Kedilere yiyecek atan kurtarma ekipleri

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