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DHA DIŞ- Rusya’da sürat teknesinde patlama kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 11:54 | Son Güncelleme

Rusya’da küçük bir iskeleye yanaşan sürat teknesinde patlama meydana geldi.

Rusya, (DHA)- Rusya’da küçük bir iskeleye yanaşan sürat teknesinde patlama meydana geldi. Patlamada, şans eseri yaralanan olmadı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Soçi kentinin Adler bölgesindeki bir plajda, küçük bir iskeleye yanaşan sürat teknesi patladı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sürat teknesinin iskeleye yanaşırken aniden patladığı, tekne sürücüsünün ise patlama sonrası kendini suya attığı, sürücünün kendisini suya atmasının ardından da teknenin arka kısmında bulunan motor bölümünde alevlerin büyüdüğü görüldü.
Yerel medya, patlamada şans eseri kimsenin zarar görmediğini; patlamanın ise teknenin motor bölümünde çıkan bir arıza sebebiyle meydana geldiğini duyurdu.

Görüntü Dökümü
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-Teknenin patlama anı
-Sürücünün kendini suya atması
-Motor bölümünde alevlerin yükselmesi

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