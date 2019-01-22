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DHA DIŞ - Rusya'da uçak kaçırma girişimi.. Şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 17:20 | Son Güncelleme

Moskova'ya giden uçağı kaçırmak istediği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Rusya (DHA) - Moskova'ya giden uçağı kaçırmak istediği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. Görüntüler uçağın içindeki bir yolcu tarafından kaydedildi.

Rusya’ya bağlı Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’ndeki Surgut kentinden Moskova’ya gitmek üzere havalanan Rus havayolları Aeroflot’a ait SU1515 sefer sayılı uçağın, sarhoş olduğu iddia edilen yolcunun ikna edilmesinin ardından kalkış yaptığı limana indiği belirtildi. Uçak, Surgut kentinden 14:55'te Moskova Şeremetyovo Havalimanı'na gitmek üzere havalanmıştı. REN TV, Boeing 737 tipi uçakta 69 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğunu duyurdu.

Şüpheli, polis tarafından uçak içinde gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uçağın inişi
Adamın gözaltına alınması

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