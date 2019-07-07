HABER

DHA DIŞ- Rusya’da yakıt tankeri patladı: 3 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 09:41 | Son Güncelleme

Rusya’da bir yakıt tankerinin devrilerek yanmaya başlaması ve patlaması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.

Rusya, (DHA)- Rusya’da bir yakıt tankerinin devrilerek yanmaya başlaması ve patlaması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.
Kaza, Sverdlovsk bölgesindeki Karpinsk ve Kytlym şehirlerini birbirine bağlayan otoyolda yerel saatle 00.15 sıralarında meydana geldi. 500 litre yakıt taşıdığı belirtilen tankerin, devrilmesi sonucu yanmaya başladığı ve patladığı belirtildi. Kazada, 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
Polis, kazanın nedenine dair soruşturma başlattı.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Sıcaktan bunalan Ankaralılar soluğu havuzlarda aldıSıcaktan bunalan Ankaralılar soluğu havuzlarda aldı
Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadıDefineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sürenin sonuna gelindi! İran'dan son hamle!

Sürenin sonuna gelindi! İran'dan son hamle!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Kaderin böylesi! Babasının cesediyle karşılaştı!

Kaderin böylesi! Babasının cesediyle karşılaştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapadokya'da festival balonları son kez uçtu

Son kez uçtular! Böyle görüntülendiler

Sakarya'da gece yarısı feci kaza: Yaralılar var!

Sakarya'da feci kaza: Yaralılar var!

Yakınları evine geldiğinde korkunç gerçekle yüzleşti!

Yakınları evine geldiğinde korkunç gerçekle yüzleşti!

İzmir'de geri dönüşüm alanında yangın

İzmir'de geri dönüşüm alanında yangın

Ünlü tatil merkezinde dehşet! Kanlar içerisinde yere yığıldı!

Ünlü tatil merkezinde dehşet! Kanlar içerisinde yere yığıldı!

Yardım için durmuştu! Babasının cesediyle karşılaştı!

Kaderin böylesi! Babasının cesediyle karşılaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.