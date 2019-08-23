HABER

DHA DIŞ- Rusya’dan, Erdoğan-Putin görüşmesine dair açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 15:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon ile görüştü.

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon ile görüştü.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin Türkiye’nin inisiyatifiyle gerçekleştiği belirtilirken, görüşmenin içeriği ile ilgili şu açıklama yapıldı:
“İdlib çatışmasızlık alanındaki durumun istikrara kavuşturulması bağlamında, Rus-Türk işbirliğinin sorunları görüşüldü. Bu bölgeden kaynaklanan terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve 17 Eylül 2018 tarihli Soçi memorandumunun uygulanmasının sağlanması için ortak çabaların yoğunlaştırılması kararlaştırıldı. Eylül ayında, Astana sürecine ait garantör ülkelerin önümüzdeki beşinci zirvesini göz önüne alarak, Rusya, Türkiye ve İran’ın, Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte Anayasa Komitesi’ni kurmaya ve başlatmaya yönelik çalışmaları da dahil olmak üzere Suriye barış sürecinin diğer yönleri de göz önüne alındı.
Ortadoğu gündeminin konularına ve ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi konularına da değinildi.”

PARTNERModa olan yapılıyor ama... Yüz tipinize göre seçmeniz gerekiyormuş!Moda olan yapılıyor ama... Yüz tipinize göre seçmeniz gerekiyormuş!
Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattıEmine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı
Yerli uçağın adresi Yenişehir olduYerli uçağın adresi Yenişehir oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Bodrum'da yanan alan havadan görüntülendi!

Acı tablo! Havadan böyle görüntülendi

PKK'nın 'sokağa çıkın' çağrısı halktan karşılık bulmadı!

'Kayyum' kararı sonrasında PKK'nın çağrısı karşılık bulmadı

Tunceli'de sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sıcak çatışma! Öldürüldüler

Ordu'da şiddetli yağış mahalle ve evlerde su baskınlarına yol açtı

Meteoroloji uyarmıştı! Mahalle ve evleri su bastı

Silivri'ye kurşun geçirmez jandarma karakolu

Silivri'ye kurşun geçirmez jandarma karakolu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.