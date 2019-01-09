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DHA DIŞ - Ryabkov: Rusya ve Türkiye krizi aştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 20:56 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve Türkiye’nin, Rusya uçağının düşmesinin ardından ikili ilişkilerde meydana gelen krizden kaynaklanan tüm zorlukları aşmayı başardıklarını bildirdi.

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA- (DHA)- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve Türkiye’nin, Rusya uçağının düşmesinin ardından ikili ilişkilerde meydana gelen krizden kaynaklanan tüm zorlukları aşmayı başardıklarını bildirdi.

Ryabkov, Raisina Dialogue siyasi forumunda yaptığı açıklamada, “Bu olayların tüm trajik tarafları ve sonuçlarının şu anda ilişkilerimizde üstün olmadığını düşünüyorum. Biz tüm zorlukları aşmayı başardık. Tarihimizde zor sayfalar var. Örneğin şu anda İran ile olduğu gibi” ifadesini kullandı.

Ryabkov, “Fakat şu anda önümüzde olan olumlu gündem maddeleri fikir ayrılıklarından daha üstün. Bunlar ekonomi, enerji, Türkiye ile Karadeniz’de işbirliğinden oluşuyor. Bununla birlikte her ülkenin güvenliğini sağlamak için kendi bağımsızlığını koruması gerektiğinin farkındayız” dedi

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