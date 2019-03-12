Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Ukrayna'nın sınır dışı ettiği eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saaşavili, Ukrayna'da 31 Mart’ta yapılacak seçimlerin ardından bu ülkeye geri dönmeye hazırlandığını açıkladı.

Ukraynalı gazeteci Dmitriy Gordun'un sorularını yanıtlayan Saakaşvili, "1 Nisan tarihine elektronik biletim var. Varşova'dan saat 14.05'te Kiev Borispol Havaalanı'na ineceğim. Bu bileti aldım, çünkü Poroşenko'nun ikinci tura kalamayacağına eminim. Şundan da eminim ki, bundan sonra hiçbir gümrük görevlisi, Poroşenko'nun beni ülkeye sokmamaları yönündeki talimatını yerine getirmeyecek" dedi.

"POROŞENKO, KIRIM'I AB VE NATO ÜYELİĞİNE DEĞİŞTİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile 2014 yılında arasında geçtiğini iddia ettiği bir diyaloğu da aktaran Saakaşvili, şöyle devam etti: "Ülkede iş karışıklıklar olduğu zaman, Poroşenko ile bir görüşmem oldu. Bana, 'Biliyor musun, Güney Osetya ve Abhazya'nın Gücistan'a bir daha hiçbir zaman geri dönmeyeceği fikrine alıştın. Biz de, Kırım'ın artık Ukrayna'nın olmayacağına alışmalıyız. Ama diğer yandan bunu, AB ve NATO üyeliğine değişiyoruz' dedi."