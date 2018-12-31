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DHA DIŞ - Sadece kadınları kabul eden okul kapılarını cinsiyet değiştirenlere de açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 11:20 | Son Güncelleme

ABD'nin yalnızca kadın öğrencileri kabul eden en eski ikinci üniversitesi Stephens College, bundan sonra cinsiyet değiştirenlerin de kayıt başvurularını kabul edeceğini açıkladı.

DHA DIŞ - Sadece kadınları kabul eden okul kapılarını cinsiyet değiştirenlere de açtı

Gonca Yağcı / İstanbul, 31 Aralık (DHA) - ABD'nin yalnızca kadın öğrencileri kabul eden en eski ikinci üniversitesi Stephens College, bundan sonra cinsiyet değiştirenlerin de kayıt başvurularını kabul edeceğini açıkladı.
ABD’nin Columbia kentindeki Stephens College, sadece kadın öğrencileri kabul ettiği kayıt şartlarını değiştirdiğini duyurdu.
Üniversite, e-posta aracılığıyla duyurduğu yeni yönetmelikte, kadın olmak için cinsiyet değiştirenleri ve kendini kadın olarak tanımlayanları, yasal olarak kadın olarak tanımlansa da kendini herhangi bir cinsiyete ait hissetmeyenlerin de kayıt başvurularını kabul edeceğini açıkladı.
Cinsiyet değiştirenler ve kendi cinsiyetini tanımlamak istemeyenler ise kendilerinin bir kadın olarak tanındığını ve bir kadın olarak yaşadıklarını yasal belge ile kanıtlamak zorunda kalacaklar.
Komu TV kanalının aktardığı haberde, üniversitenin yeni yönetmelik üzerinde 2014’ten beri çalıştığı ve yeni düzenlemelerin 2019 sonbahar başvurularında uygulanacağını söyledi.
Duyuruda, okul ilkesinin cinsiyetçiliği düşünmediği aksine kadınlık tanımını genişlettiği ifade edildi. (Fotoğraflı)

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