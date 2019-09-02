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DHA DIŞ- Sahnede havai fişek faciası… Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 13:35 | Son Güncelleme

İspanyol ünlü şarkıcı ve dansçı Joana Sainz, konser sırasında karnına havai fişek isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

İspanya, (DHA)- İspanyol ünlü şarkıcı ve dansçı Joana Sainz, konser sırasında karnına havai fişek isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. O anları, seyircilerden biri kaydetti.

Kaza, Las Berlanas şehrinde düzenlenen festivalde meydana geldi. Joana Sainz, 15 kişilik ‘Süper Hollywood Orkestrası’ ile birlikte katıldığı dans gösterisinde karnına saplanan havai fişek sonucu hayatını kaybetti. Sainz, sahnede dans ettiği sırada havai fişek gösterisi başladı. Havai fişekleri fırlatan cihazın bozulması sonucu havai fişek, Sainz’in karnına isabet etti. Dans grubunun üyeleri hemen Sainz’in yanına koştu ve sonrasında perde kapandı. Binlerce kişinin önünde bilincini kaybeden ünlü şarkıcı hemen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Sahnedekilerin dans gösterisi
-Havai fişeklerin atılmaya başlanması
-Havai fişeğin Sainz’in karnına isabet etmesi
-Dans grubundakilerin Sainz’e yardıma koşması

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