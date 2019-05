DHA DIŞ - Saldırıların sürdüğü İdlib harabeye döndü

OKUL VE HASTANELER DE HEDEF ALINDI

Esed rejiminin savaş uçakları ile düzenlediği bombardıman, sadece yerleşim alanları ile sınırlı kalmadı. Rejim havadan yaptığı saldırılarda kamu hizmeti verilen okullar ile hastaneleri hedef alarak bombaladı. İdlib ve Hama kırsalındaki okulların büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken, hastaneler ile acil medikal müdahalelerin yapıldığı sağlık tesislerine dönüştürülen mağaralar da yerle bir oldu. Kırsal bölgelerde yaşayan siviller, saldırılar nedeniyle sağlık hizmetinden yararlanabilmek için İdlib kent merkezindeki hastanelere gitmek zorunda bırakıldı.

HER YER HARABEYE DÖNDÜ

Her gün onlarca uçağın gece gündüz demeden yüzlerce bomba bıraktığı İdlib kırsalındaki yerleşim yerleri adeta harabeye döndü. Sivillerin zorunlu göç etmek zorunda kaldığı kasaba ve köylerde, her yapıda saldırıların izlerine rastlanıyor. İnsanların nadiren gözüktüğü kasaba ve köylerde geriye enkaz yığınları kaldı.

