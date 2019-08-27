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DHA DIŞ - Sarı deniz yatağı hayatını kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 10:03 | Son Güncelleme

Ukrayna’da yüzmek için deniz yatağı ile denize giren bir kadın, dalgaların etkisi ile kıyıdan açıldı.

Ukrayna, (DHA)- Ukrayna’da yüzmek için deniz yatağı ile denize giren bir kadın, dalgaların etkisi ile kıyıdan açıldı. Sahile yüzemeyen ve suda bitkin düşen kadını; sarı deniz yatağını fark eden polisler kurtardı.

Olay, Ukrayna'daki Herson Oblastı Henichesk Rayı'ndaki Arabat Spit'te bulunan bir tatil köyü açıklarında, Azak Denizi'nde meydana geldi. Deniz yatağının üstünde denize giren bir kadın, dalgaların etkisiyle kıyıdan bir kilometre uzaklaştı. Sahile yüzmeye çalışan ancak başaramayan kadın, bir süre sonra deniz yatağı üzerinde bitkin halde kaldı. Sahilde devriye gezen polisler, açıkta sarı bir nesne fark edince durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine giden deniz polisi, deniz yatağı üzerinde bir kadını fark etti. Kadını yorgunluktan bitkin düşmüş halde bulan polisler, hemen denize simit atarak onu tekneye çıkardı. Kendisini boğulmaktan kurtaran polislere teşekkür eden kadının, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Yaşanan o anlar ise deniz polisi tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Polisin tekneyle kadının yanına ulaşması
-Kadının simit yardımıyla tekneye çıkarılması

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