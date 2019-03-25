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DHA DIŞ - Sarı yelekli sivil polisler, eylemcileri gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 16:31 | Son Güncelleme

Fransa'da Kasım 2018'de başlayan 'sarı yelekliler' eylemlerinde 19'uncu hafta tamamlandı.

Fransa (DHA) - Fransa'da Kasım 2018'de başlayan 'sarı yelekliler' eylemlerinde 19'uncu hafta tamamlandı. Hafta sonu ülkenin birçok bölgesinde eylemler düzenlendi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Cumartesi günü yaklaşık 5 bini başkent Paris olmak üzere, ülke genelinde toplam 40 bin 500 kişinin eylemlere katıldığını; protestolarda 233 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Paris'te bazı bölgelerde sivil polislerin sarı yelekli eylemciler gibi yelekler giyinerek, bazı eylemcileri gözaltına aldıkları görüldü. Amatör kameralarca görüntülenen polislerin, bir eylemciyi gözaltına alarak bölgeden uzaklaştırdıkları görülüyor. Görüntülerde resmi polislerin, sivil polislerin geçişini izlediği; durumu anlamaya çalışan bazı göstericilerin ise durumu fark edince tepki gösterdiği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sivil polislerin gözaltına aldıkları bir eylemciyi götürmeleri (2 açıdan)

-Eylemci gruplara biber gazı atılması

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