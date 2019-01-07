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DHA DIŞ - Sarı yelekliler eyleminde polisleri yumruklayan eski boksör gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 17:37 | Son Güncelleme

Fransa'da sekiz haftadır süren ‘sarı yelekliler’ eylemleri sırasında eski bir boksör, polislere yumruklarla saldırdı.

Fransa (DHA) - Fransa'da sekiz haftadır süren ‘sarı yelekliler’ eylemleri sırasında eski bir boksör, polislere yumruklarla saldırdı.

Paris'teki gösteriler sırasında kameralara yansıyan kişinin, 2007 yılı yarı ağır siklet Fransa boks şampiyonu olan Christophe Dettinger olduğu tespit edildi.

Paris'te Cumartesi günü düzenlenen gösteriler sırasında 5 polis göz yaşartıcı spreylerle bir grup eylemciyi köprü üzerinde zapt etmeye çalışırken üst kattan atlayarak polislerin karşısına çıkan 37 yaşındaki boksör, zırhlı ve kalkanlı polislere yumruklarla saldırdı.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "Dettinger gözaltına alındı ve adalet sistemi tarafından davranışlarından ötürü yargılanacak” dedi.

Görüntü Dökümü

-Eylemcinin üst kattan atlayarak polislere saldırması

-polisin geri çekilmesi

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