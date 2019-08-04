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DHA DIŞ- Sarı Yelekliler eylemleri, 38’inci haftasında devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’te, 17 Kasım’da, akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek için başlayan ve sonrasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarının eleştirilmesiyle devam eden Sarı Yelekliler eylemlerinin 38’inci haftasında, ‘devrim’ sesleri yükseldi.

Fransa, (DHA)- Fransa’nın başkenti Paris’te, 17 Kasım’da, akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek için başlayan ve sonrasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarının eleştirilmesiyle devam eden Sarı Yelekliler eylemlerinin 38’inci haftasında, ‘devrim’ sesleri yükseldi.

Paris'te toplanan yüzlerce protestocu, ‘devrim’ sloganları atarak gösterilerine devam etti. Nantes'teki Loire Nehri'ndeki bir partiye polisin yaptığı baskın sonrasında kaybolan 24 yaşındaki Steve Maria Caniço'nın cesedinin, olaydan beş hafta sonra bulunmasını ve sonrasında yapılan soruşturmada, gencin ölümüyle polis baskını arasında bir bağlantı olmadığına dair yapılan açıklamayı da protesto eden Sarı Yelekliler, ‘Steve için adalet, herkes için adalet’ dövizleri taşıdılar.

Parislileri Macron'u protesto etmeye çağıran Sarı Yelekliler, ‘Zaman zaman öfkemizi sokaklarda göstermek bizi üzse de başka bir çaremiz yok’ açıklamasını yaptılar.

Fransa’da 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde 1,002 kişinin katıldığı bir ankete göre, katılımcıların yüzde 67'si Cumhurbaşkanı Macron'un politikalarını onaylamıyor.

Dünki eylemlerde yine sert müdahaleler yapıldı. Polis göstericilere birçok yerde biber gazı ile müdahale etti.

Görüntü Dökümü
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-Polisin biber gazı kullanması
-Polis ile eylemciler arasında yaşanan gerginlikler
-Eylemlerden görüntüler

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