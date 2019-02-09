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DHA DIŞ - Sarı yelekliler protestosunda bir eylemcinin eli koptu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 16:49 | Son Güncelleme

Fransa'da 17 Kasım'da başlayan sarı yelekliler eylemleri 13.

FRANSA (DHA) - Fransa'da 17 Kasım'da başlayan sarı yelekliler eylemleri 13. haftasında sürüyor. Paris'teki gösteriler sırasında bir göstericinin eli koptu, çok sayıda eylemci de yaralandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Eli kopan göstericiye müdahale edilmesi

Eylemlerden görüntü

Zarar gören iş yeri

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