DHA DIŞ - Sarı yelekliler protestosunda bir eylemcinin eli koptu

FRANSA (DHA) - Fransa'da 17 Kasım'da başlayan sarı yelekliler eylemleri 13. haftasında sürüyor. Paris'teki gösteriler sırasında bir göstericinin eli koptu, çok sayıda eylemci de yaralandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Eli kopan göstericiye müdahale edilmesi

Eylemlerden görüntü

Zarar gören iş yeri

