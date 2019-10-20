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DHA DIŞ- Savaş uçağı, hava gösterisinde pist kenarındaki görevlileri savurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 10:54 | Son Güncelleme

Belçika’da düzenlenen ‘Sanicole Airshow’ sırasında Ukrayna’ya ait bir SU-27 savaş uçağı, yarattığı hava akımıyla, pist kenarında duran 2 görevlinin savrulmasına neden oldu.

Belçika, (DHA)- Belçika’da düzenlenen ‘Sanicole Airshow’ sırasında Ukrayna’ya ait bir SU-27 savaş uçağı, yarattığı hava akımıyla, pist kenarında duran 2 görevlinin savrulmasına neden oldu. İzleyenlerin bulunmadığı tarafta meydana gelen olayda, 2 görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Belçika'daki ‘Sanicole Airshow’ sırasında pistin kenarında bulunan 2 görevli, SU-27 savaş uçağı pistte dönüş yaptığı sırada motorlardan çıkan akım nedeniyle birkaç metre pist dışına savruldu. O anlar ise gösteriyi izleyenler tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-SU-27 jetinin hareket etmesi
-SU-27 jetinin motorundan yarattığı hava akımıyla 2 görevlinin savrulması

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