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DHA DIŞ- Sel suları ile şehre gelen timsah, köpeğe saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 10:10 | Son Güncelleme

Hindistan’da yoğun yağışların meydana getirdiği sel sonucunda, şehirde timsah görüldü.

Hindistan, (DHA)- Hindistan’da yoğun yağışların meydana getirdiği sel sonucunda, şehirde timsah görüldü. Timsahın sokakta bulunan köpeğe saldırma anları sosyal medyada çok sayıda izlendi.

Yoğun yağışların etkili olduğu Vadodara şehrinde meydana gelen sel sonucunda, suda yüzen bir timsahın sokağın ortasında bulunan köpeğe saldırdığı görüldü.

Yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda olan timsahın, yoğun yağışlar sonucu Vishwamitri nehrinin taşmasından dolayı şehre kadar geldiği bildirildi. Ayrıca, taşan nehir yüzünden şehirde birçok timsah olabileceği belirtildi. Timsah, daha sonra Yabani Hayat Kurtarma Vakfı (WRT) tarafından kurtarılarak doğal alanına geri götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Şehirde görülen timsahın köpeğe saldırma anları

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