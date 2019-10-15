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DHA DIŞ - Şentop, Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 17:09 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Rusya heyeti ile görüşmesinin ardından çıkışta Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sırbistan, (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Rusya heyeti ile görüşmesinin ardından çıkışta Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Şentop, kendisine yöneltilen ABD yaptırımlarının devreye girmesi operasyonu etkiler mi sorusuna, "Bu operasyonun bir amacı var ve bu amaç doğrultusunda sürecektir. Biz bu tür ihtimalleri de düşünerek harekâtımızı yaptık ve sürdürüyoruz. Yaptırımlar uygulayanı değil, uygulanan ülkeyi güçlendirir" dedi.

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-TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtı

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