HABER

DHA DIŞ- Şentop: Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardaki etkin ve öncü rolü, terörle mücadeledeki kararlı tutumudur

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 13:32 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da düzenlenen Parlamentolararası Birlik 141’inci Genel Kurulu kapsamında; Dönem Başkanlığını üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesi (APA) koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Sırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da düzenlenen Parlamentolararası Birlik 141’inci Genel Kurulu kapsamında; Dönem Başkanlığını üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesi (APA) koordinasyon toplantısına başkanlık etti. Şentop, konuşmasında terörle mücadele vurgusu yaptı.
Şentop, “Türkiye, bölgesel ve küresel işbirliği anlayışı, farklı kıtalara yönelik açılım ve ortaklık politikaları, uluslararası kuruluşlardaki etkin ve öncü rolü, terörle mücadeledeki kararlı tutumu, dünyanın her köşesine yayılan insani ve kalkınma yardımları, uluslararası alanda arabuluculuk ve birlikte çalışma kültürünün pekiştirilmesi yolundaki çabalarıyla, güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
“APA BİRİNCİ YÜRÜTME KOMİTESİ TOPLANTISI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ”
Şentop, “25-28 Ekim tarihleri arasında, Türkiye’de, Rize’de düzenlenecek APA Birinci Yürütme Komitesi Toplantısı’na da ev sahipliği yapacağız. Bu vesileyle APA Türk grubu milletvekillerimize de emekleri için huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Aynı anlayışla bundan sonra da APA’nın daha ileriye taşınması için elimizden gelen desteği sağlamaya hazır olacağız” dedi.
“ARAKAN’DA BARIŞ, ROHINGALARIN GÖNÜLLÜ ŞEKİLDE GERİ DÖNMESİYLE MÜMKÜNDÜR”
Arakan’da yaşanan sorunlara dikkat çeken Şentop, “Türkiye’nin, Filipinler’in güneyinde adil ve kalıcı barış için, tarafların davetiyle Güney Filipinler Barış Sürecine aktif şekilde destek vermektedir ve bu desteği artırarak sürdürecektir. Myanmar’ın Arakan bölgesinde barış ancak, topraklarını terk etmek zorunda Rohingaların Myanmar’a güvenli, gönüllü, onurlu ve kalıcı şekilde geri dönmeleri ile mümkündür” ifadelerini kullandı.
;Şentop, sözlerine şöyle devam etti:
“’Hem sahada hem masada’ etkin olmak anlamına gelen bu anlayışla, yakın veya uzak demeden tüm ülkelerle ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Bunları, birbirinin alternatifi değil, aksine tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Dış politikamızın geniş ufku, Asya-Pasifik bölgesiyle de bağlarımızın gelişmesini sağlıyor. Asya’daki diplomatik ağımızın genişletilmesinden ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesine, kültürel ve insani bağlarımızın artırılmasına kadar her alanda, kıtayla ilişkilerimiz son dönemde ivme kazanmıştır.”

Görüntü Dökümü
---------------------------------
-Şentop’un konuşması
-Toplantıdan detaylar

PARTNERMurat Boz'dan anlamlı hareketMurat Boz'dan anlamlı hareket
Down sendromlu Rabia, resim sergisi açtıDown sendromlu Rabia, resim sergisi açtı
Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladıEşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu

İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Roket ve havanlı saldırılar sonrasında Nusaybin'den taşınmalar başladı

Saldırılar sonrasında taşınmalar başladı!

81 ilde 'yasa dışı bahis', 'kumar' ve 'narkotik' operasyonu! 45 binin üzerinde personel katıldı

81 ilde dev operasyon! 45 binin üzerinde personel katıldı

Terör örgütü Cerablus'ta sivilleri vurdu: 2 ölü

Terör örgütü sivilleri vurdu: 2 ölü

Teröristbaşı Karayılan'dan koalisyon ülkelerine 'hava sahası' çağrısı

Teröristbaşı Karayılan koalisyon ülkelerine çağrı yaptı

'Barış Pınarı'na yeni manipülasyon! Anadolu Ajansı'nın fotoğrafını kullanmışlar

Yeni manipülasyon! Bu fotoğrafı kullanmışlar

Hakkari'de bir asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

Hakkari'den kahreden haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.