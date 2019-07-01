DHA DIŞ- Şentop, Uluslararası Parlamentarizmin Gelişmesi Forumunda konuştu

Rusya, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı Uluslararası Parlamentarizmin Gelişmesi Forumu'nda konuştu. Şentop’un konuşmasının satırbaşları, uluslararası diplomasi, terörizm ve insani yardımlar oldu. Konuşmasına, 29 Haziran’da Sibirya’daki İrkutsk şehrinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başlayan Şentop, “Dünyamızın içinden geçtiği kapsamlı değişim süreci, birçok alanda tehdit ve riskleri de beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla, diplomasinin, diyaloğun ve işbirliği kanallarının her zamankinden daha etkin bir şekilde işletilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Günümüzde, parlamenter diplomasi de başlı başına ağırlık ve etkinliği haiz bir mecra haline gelmiştir. Uluslararası ilişkilerde yeni sınamalara şahit oluyoruz. Küresel düzeyde, siyasi ve ekonomik alanlarda kırılmalar yaşanıyor. Uluslararası sistemin niteliği tartışılıyor. Çok kutupluluğa doğru bir gidişattan bahsedilebilmektedir. Uluslararası terörizm, kitle imha silahlarının yayılması, yoksulluk, iklim değişikliği, göç ve mülteci krizi gibi çeşitli sınamalar küresel barış ve istikrarı tehdit etmektedir” dedi. ‘TÜRKİYE OLARAK ÇOK KRİTİK BİR COĞRAFYADA YER ALIYORUZ’ Şentop, Türkiye’nin dış politikasına dair yaptığı değerlendirmede, “Türkiye olarak son derece kritik bir coğrafyada yer alıyoruz. Yakın çevremiz çeşitli zafiyetler barındırıyor. Bölgemizdeki istikrarsızlığın yarattığı sorunlar, terör ve göç dalgaları olarak sınırlarımızı doğrudan etkiliyor. Böyle bir ortamda, sahada ve masada güçlü ve kararlı bir dış politika Türkiye için bir seçenek değil, zorunluluktur. Ülkemizi etkileyen meselelerin çözümüne katkı sağlamak mecburiyetindeyiz. Tüm bu gerçeklerden hareketle, Türkiye olarak dış politikamızda girişimci ve insani yaklaşımı benimsedik. Amacımız yakın çevremizde ve uluslararası düzeyde güvenlik, istikrar ve refahın tesisine yardımcı olmaktır. Bu yaklaşımla, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu felsefesini oluşturan ‘Yurtta sulh, dünyada sulh’ ilkesinin, uygulamada hayat bulmasını sağlamayı hedefledik” dedi. ‘TÜRKİYE DÜNYANI EN GENİŞ TEMSİL AĞINA SAHİP 5’İNCİ ÜLKEDİR’

Mustafa Şentop, Türkiye’nin tüm dünya ülkelerine eşit mesafede olduğunu belirterek, “Ülkemize yakın veya uzak demeden, tüm ülkelerle ilişkilerimizi birinin alternatifi değil, aksine tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Asya, Afrika, Latin Amerika ve Karayipler ile ilişkilerimizi geliştirme çalışmalarımız gündemimizde çok önemli bir yer tutuyor. Türkiye, hâlihazırda 242 dış temsilcilik ile dünyanın en geniş temsil ağına sahip 5’inci ülkesidir. İşbirliği anlayışıyla, bölgemizin sorunlarına da etkin çözümler getirmek için çaba harcıyoruz” ifadelerine yer verdi.

‘TERÖRİZM TÜM DÜNYANIN ORTAK BELASIDIR’

Konuşmasına, terörizmin uluslararası bir sorun olduğunu vurgulayarak devam eden Şentop, “Bugün terörizm maalesef coğrafya ayırt etmeksizin tüm dünyanın ortak belasıdır. Bunun acı örneklerini yakın zamanda, Yeni Zelanda ve Sri Lanka’da yaşadık. Bu gerçeğin bilinciyle, terörizmle mücadelede en ön safta yer almaya çalışıyoruz. Terörizm, aşırıcılık ve radikalleşme ile mücadelede, uluslararası toplumu harekete geçirmek için somut adımlar atmak mecburiyetindeyiz. Terörizmle mücadelenin samimi ve kapsamlı olması elzemdir. FETÖ, PKK, PYD, YPG, DEAŞ arasında bir fark yoktur. İşe yarayan kullanışlı, işe yaramayan kullanışsız terörist ayrımını kesinlikle reddediyoruz. Tüm dostlarımızın da bu gerçeğin bilincinde hareket etmesini istiyoruz. DEAŞ söz konusu olduğunda yükselen seslerin, PKK, FETÖ için de yükselmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

‘İNSANI YARDIMLARIN MİLLİ GELİRE ORANI AÇISINDAN DÜNYADA BİRİNCİYİZ”

Şenkop, Türkiye’nin insanı yardımlara verdiği önemi ve çabayı vurgulayarak, “BM, AGİT ve İslami İşbirliği Teşkilatı’nda arabuluculuk konusunda kurulan grupların eş başkanı konumundayız. İnsani yaklaşımımız ise tüm meselelerde, insan onurunun esas alınmasından, milli ve evrensel değerlerimizin korunmasından kaynaklıdır. Türkiye, bugün dünya üzerinde coğrafya ayırt etmeksizin masumların sesi ve sığınağı konumundadır. İnsani yardımların milli gelire oranı açısından dünyada birinci sırada yer alıyoruz. Ayrıca, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ve Suriye’ye en kapsamlı yardımı sağlayan ülkeyiz” ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

-Mustafa Şenkop’un konuşması

