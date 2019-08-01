DHA DIŞ - Sibirya’daki orman yangının uydu görüntüleri yayınlandı

Siyamend KAÇMAZ, MOSKOVA (DHA) - Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS), Sibirya bölgesindeki yangınların uzaydan fotoğrafını yayınladı.

Uzmanlar, Sakha Cumhuriyeti, Buryatia, Irkutsk bölgesi, Krasnoyarsk ve Habarovsk topraklarında yangınların yanı sıra Uzak Doğu Federal Bölgesinde, Tuva, Perm ve Irkutsk bölgesindeki sel baskınını da gözlemlediler.

Rusya Acil Durum Bakanlığı Birinci Yardımcısı Alexander Chupriyan, daha önce yaptığı açıklamada Tayga Ormanlarında üç milyon hektarın yandığını ve söndürme ekiplerinin 500’e yakın yangın tespit ettiklerini ve yangının gittikçe yayıldığını belirtmişti.

