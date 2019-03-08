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DHA DIŞ - Sıla, Brüksel'de sahneye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 09:54 | Son Güncelleme

  Avrupa turnesinde olan ünlü şarkıcı Sıla, dün gece Brüksel’de, Bozar Güzel Sanatlar salonunda sahne aldı.

Ender DURUEL, BELÇİKA (DHA) - Avrupa turnesinde olan ünlü şarkıcı Sıla, dün gece Brüksel’de, Bozar Güzel Sanatlar salonunda sahne aldı.

Canlı sahne performansıyla ve orkestrasıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Sıla, seslendirdiği parçaların dışında danslarıyla da büyük alkış aldı.

Brüksel’de Mystiek tarafından düzenlenen konserde Sıla ilk olarak ‘Sabır’, ‘Afitap’ parçalarını seslendirdi. Konser süresince birçok parçasına müzikseverler eşlik etti. Konser sonunda sanatçı ayakta alkışlandı.

Sıla’nın Avrupa konserleri Stuttgart, Zürih, Frankfurt ve Münih ile devam edecek.

Görüntü Dökümü

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- Genel görüntüler.

- Sanatçı Sıla’nın sahne performansları

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