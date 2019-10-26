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DHA DIŞ- Şili’de tarihi gösteri: 1.2 milyon kişi katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 12:56 | Son Güncelleme

Şili'de ulaşım ücretlerine yapılan zam nedeniyle ülke geneline yayılan protestolar kapsamında yüz binlerce kişi başkent Santiago’daki İtalya Meydanı’nda toplandı.

Şili, (DHA)- Şili'de ulaşım ücretlerine yapılan zam nedeniyle ülke geneline yayılan protestolar kapsamında yüz binlerce kişi başkent Santiago’daki İtalya Meydanı’nda toplandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Cuma günü yapılan protestolarda 17 milyon nüfuslu Şili'de 1.2 milyon kişinin İtalya Meydanı'nda toplanmasıyla birlikte, protestolara tarihi bir katılım gerçekleşti. 'Tarihin en büyük gösterisi' olarak bahsedilen gösteride halk, hükümeti, ülkedeki hayat pahalılığını ve sağlık hizmetlerini protesto etti.

PROTESTOLAR ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE SÜRMÜŞTÜ
Şili'de geçtiğimiz günlerde ulaşım ücretlerine yapılan zam, halkın tepkisine dönüşmüş, özellikle başkent Santiago'da sokağa çıkan binlerce kişi, protestolarını şiddetli bir şekilde sürdürmüş, otobüs ve otomobilleri ateşe vermişti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ
Birçok bölgede marketlerde yağmalama olayları yaşanmış, hükümet tarafından ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen, protestocular eylemlerini sürdürmüş ve güvenlik güçlerinin, plastik mermi, tazyikli su, biber gazıyla müdahale ettiği protestolar kapsamında 19 kişi hayatını kaybederken 500’den fazla kişi de yaralanmıştı.

Görüntü Dökümü
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- İtalya Meydanı'nda 1.2 milyon kişinin katıldığı tarihi protestodan görüntüler
- Detaylar
- Sokaklarda meydana doğru yürüyen kişiler
-Perşembe günü yaşanan olaylardan görüntüler (2.47'den itibaren'
-Polis ile göstericilerin çatışması

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