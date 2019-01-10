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DHA DIŞ - Sırbistan, Putin'e devlet nişanı verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 14:04 | Son Güncelleme

Sırbistan'a 17 Ocak tarihinde gerçekleştireceği ziyarette Rus lider Putin'e devlet nişanı takdim edilecek.

Enis TABAK, Prizren, (DHA) - Sırbistan'a 17 Ocak tarihinde gerçekleştireceği ziyarette Rus lider Putin'e devlet nişanı takdim edilecek. 17 Ocak tarihinde 2 günlük ziyaret kapsamında Sırbistan'ı ziyaret edecek olan Rusya lideri Vladimir Putin'e Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç ev sahipliği yapacak.
250 özel koruması ile Sırbistan'a gelecek olan Rus lider Putin'i Sveti Sava Kilisesi önünde 70 bin kişinin karşılayayacağı belirtiliyor. Sırbistan'a verdiği desteklerden dolayı Rus lider Putin'e Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç'in devlet nişanı takdim edeceği açıklandı.
Açıkalamda bir Rus lidere 100 yıl sonra bu nişanın verileceği belirtildi. Putin'in Sırbistan'daki 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Rusya ile Sırbistan arasında altyapı, tarımcılık, turizm, enerji ve eğitim alanlarında anlaşmaların imzalanması bekleniyor. Açıklamada Sırbistan'ın Türk Akımı gaz boru hattına bağlanmasıyla da ilgili görüşüleceğine yer verildi. Putin'in ziyareti kapsamında en önemli konulardan birisi de Belgrad ile Priştine arasındaki anlaşmaların iki taraf için uygun şekilde anlaşma yapılmasıyla ilgili olacağı yer aldı. Rus lider Putin'in eski Yugoslavya Devlet Başkanı Tito'nun konakladığı villada kalacak.

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