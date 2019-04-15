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DHA DIŞ - Slobodan Miloseviç'in eşi Mira Markoviç hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 10:04 | Son Güncelleme

'Sırp Kasabı' olarak bilinen ve 2006'da ölen Yugoslavya'nın eski Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'in eşi Mira Markoviç (76) hayatını kaybetti.

Enis TABAK, Prizren (DHA) - 'Sırp Kasabı' olarak bilinen ve 2006'da ölen Yugoslavya'nın eski Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'in eşi Mira Markoviç (76) hayatını kaybetti. Moskova'da bir hastane odasında dün hayatını kaybeden Markoviç, 2003 yılında Sırbistan'dan kaçarak Rusya'ya sığınmıştı.

2000 yılında Belgrat'ta koşu yaparken kaybolan Sırbistan eski devlet başkanı İvan Stamboliç'in öldürülmesiyle ilgili şüpheli olarak aranan Markoviç, 23 Şubat 2003’te Sırbistan'ı terk ederek Rusya'ya sığınmıştı. Sırp basınında yer alan haberlerde Markoviç'in son zamanlarda birkaç kez ameliyat olduğu ancak sağlığına kavuşamadığı ve Moskova'daki bir hastanede hayatını kaybettiği yer alıyor. Markoviç'in ölüm haberinin ardından Sırp Sosyalist Partisi'nin şu anki lideri olan Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Daciç, Markoviç'in ölümüyle ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. 2003’te Rusya'ya kaçan Markoviç’e, Moskova tarafından siyasi sığınma hakkı verilmişti.

‘SIRP KASABI’ 2006’DA YARGILANDIĞI LAHEY’DE ÖLMÜŞTÜ
Hırvatistan, Bosna ve Kosova'da işlenen savaş suçları nedeniyle yargılanan Eski Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç, Lahey'deki hücresinde 11 Mart 2006’da ölü bulunmuştu.

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