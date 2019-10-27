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DHA DIŞ- SMO, Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tüneli imha etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 00:19 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye’de, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG’li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.

Suriye, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye’de, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG’li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.
Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından, Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn'da, PKK/YPG'li teröristlerin kullandığı bir tünel daha keşfedildi. SMO, teröristlerin kullandığı tüneli kullanılamaz hale getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-SMO’nun keşfettiği tünelden görüntü

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