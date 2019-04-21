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DHA DIŞ - Sofya'da, 23 Nisan coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 15:22 | Son Güncelleme

BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da Türkiye Büyükelçiliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Uluslararası Çocuk Şenliği düzenlendi.

Sevda DÜKKANCI / SOFYA (Bulgaristan),(DHA)-BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da Türkiye Büyükelçiliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Uluslararası Çocuk Şenliği düzenlendi.

Sofya Büyükelçiliği'nde düzenlenen Uluslararası Çocuk Şenliği, Büyükelçi Hasan Ulusoy'un eşi Didem Ulusoy'un onursal başkanlığını yaptığı Türk-Bulgar Kadınları Dostluk Derneği (TUBUKADD) ile Kültürel Etkileşim Derneği işbirliğiyle düzenlendi.

Şenliğe, Türk, Bulgar ve ülkede yaşayan soydaşların çocukları olmak üzere yaklaşık 500 kişi katıldı. Etkinlikle, Türkçe ve Bulgarca şarkılar söylenip, şiirler okunurken, folklor, dans ve bale gösterileri yapıldı. Sofya Deço Denev İşitme Engelliler Okulu'nun gösterisi büyük ilgi gördü. Çocuklara, Türk yemek ve tatlıları ile dondurma ikramında bulunuldu.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, "Çocuklar burada tek bir dili konuşuyor, o da mutluluğun ve eğlencenin dilidir. Geleceğin kurucuları çocuklardır" dedi. Ulusoy, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı bu sene yine Sofya'da başta soydaşlarımız olmak üzere, Bulgaristan vatandaşı çocuklar, uluslararası toplumun üyeleri ve Türk vatandaşlarıyla birlikte kutluyoruz. Türk - Bulgar dostluğu için çok önemli bir gün, çünkü çocuklar geleceğimiz. Mustafa Kemal Atatürk de zaten bu vizyonla bu bayramı çocuklara atfetmişti. Burada çok güzel şekilde Türk- Bulgar dostluğunu yaşatacak çocukların birlikte nasıl eğlendiğini mutlulukla görüyoruz. Bu, her iki ülkede de dostluğu geliştirmek isteyenler için güzel bir mesaj" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Şenlikten detaylar
-Büyükelçi Hasan Ulusoy'un açıklaması
-Şenliğin açılışı
-Folklor, dans gösterileri
-İşitme engelli çocukların gösterisi
-Bulgarca şarkılar söylenmesi
-Çocukların yüzlerini boyama
-Hayat bayram olsa şarkısının okunması
-Büyükelçinin çocuklara dordurma ikramı

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