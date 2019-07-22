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DHA DIŞ- Somali’de bombalı araçla saldırı: 17 ölü, 30 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 16:35 | Son Güncelleme

Somali’de bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı belli oldu.

Somali, (DHA)- Somali’de bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı belli oldu. Patlamada, 17 kişi hayatını kaybetti 30 kişi ise yaralandı.

Başkent Mogadişu’daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı’nın dışındaki KM4 yolunda meydana gelen bombalı araçlı saldırıda, 17 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin sivil ve askerlerden oluştuğu belirtildi.

Ayrıca, patlama sonucunda çevrede bulunan çok sayıda ofis ve işletmenin hasar gördüğü duyuruldu.

Görüntü Dökümü
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-Patlama sonrası yükselen dumanlar
-Farklı açılardan patlama bölgesi

DGS Saati 13.36 Tarihi 22.07.2019 Haber Kodu : 190722091

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