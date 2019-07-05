HABER

DHA DIŞ- 'Sosyal medyada 30 bin takipçiniz varsa meşhursunuz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 10:14 | Son Güncelleme

İngiltere Reklamcılık Standartları Otoritesi’nin (ASA) verdiği kararda sosyal medyada meşhur olma sınırını 30 bin takipçi olarak belirledi.

İngiltere, (DHA) - İngiltere Reklamcılık Standartları Otoritesi’nin (ASA) verdiği kararda sosyal medyada meşhur olma sınırını 30 bin takipçi olarak belirledi.
The Verge’ün haberine göre, söz konusu karar sonrasında 30 bin ve üzeri takipçisi olan sosyal medya kullanıcıları, David Beckham, Adele, Robbie Williams ya da Elton John gibi ünlüler ile aynı reklamcılık kurallarına uymak zorunda. ASA’nın kararı, Instagram’da 32 bin takipçisi olan ‘ThisMamaLife’ adlı hesabın bir uyku tableti hakkında paylaşım yapmasının ardından geldi. Mesajın açıklama kısmında paylaşımın bir reklam olduğu belirtilmesine rağmen ASA, takipçi sayısının hesabı ‘ünlü’ kategorisine soktuğuna karar verdi. İngiltere’de, ünlülerin ilaçlar hakkında paylaşım yapması yasak.
Tabletlerin üreticisi olan ve reklamı veren firma, ‘ThisMamaLife’ hesabının ünlülere kıyasla daha az sayıda takipçisi olduğunu belirtti. Ancak ASA, kuralların 30 bin takipçi üzerinde geçerli olduğunu kaydetti. Reklamcılık alanında düzenleyici yetkilere sahip olan kuruma göre, 32 bin takipçisi olan hesap ile 32 milyon takipçisi olan hesaplar arasında bir fark bulunmuyor. ASA, kararında şu ifadelere yer verdi: “...30 binden fazla takipçi sayısının hesabın kayda değer sayıda insanın dikkatini çektiğine işaret ettiğini değerlendirdik. Bu alanda popüler olması ve geniş bir izleyici kitlesine hitap etmesi nedeniyle ‘ThisMamaLife’ hesabının kanunlarımızdaki amaçlara göre ‘meşhur’ olduğuna karar verdik.”
ABD’de ise ünlülerin ilaçlar hakkında paylaşım yapması yasak olmamakla birlikte, bu paylaşımların reklam olduğunun belirtilmesi şartı var. ABD reklamcılık otoritesi, 2017 yılında 90 adet sosyal medya hesabına bu konuda bir uyarı mektubu gönderdi. Ancak, uyarı sosyal medya fenomenleri üzerinde etkili olmadı. Morning Consult’ın 2018 sonunda gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, ünlülerin sadece yüzde 25’i kurallara uygun hareket etti. Buna rağmen otoriteler yasakları çiğneyen çoğunluk hakkında herhangi bir işlem de yapmadı.

PARTNER Ünlü modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftasını kutladı! Ünlü modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftasını kutladı!
ABD’de sosisli sandviç yeme yarışmasıABD’de sosisli sandviç yeme yarışması
Coşkun Göğen: Yeşilçam emektarları mezarlıkta buluşuyorCoşkun Göğen: Yeşilçam emektarları mezarlıkta buluşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

Minik Poyraz'ın feci ölümü!

Minik Poyraz'ın feci ölümü!

Bülent Arınç'tan canlı yayında önemli açıklamalar! "Bizim için ilk ikaz..."

Bülent Arınç'tan canlı yayında önemli açıklamalar! "Bizim için ilk ikaz..."

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Oyun oynamak için girdiği okulun bahçesinde mahsur kaldı!

'Bu her hafta oluyor!' Polisleri alarma geçiren olay

Son dakika! Afganistan'da 5 FETÖ okulunu Eğitim Bakanlığı devraldı

Flaş gelişme! Bakanlık hepsini devraldı...

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı'ndan 'Besni Belediyesi' açıklaması

İçişleri'nden 'Besni Belediyesi' açıklaması

SON DAKİKA! Afyonkarahisar'da TIR ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TIR ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Planları deşifre oldu! Teröristlerin ifadeleri her şeyi ortaya çıkardı

Teröristlerin ifadeleri her şeyi ortaya çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.